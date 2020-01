Sindaco e amministratori consegnano la Costituzione ai neo maggiorenni di Pollutri

Una copia della Costituzione donata ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2019. Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Pollutri, il sindaco Nicola Mario Di Carlo e gli amministratori della città hanno incontrato i neo maggiorenni per consegnare loro una copia della carta costituzionale dell'Italia. "Una cerimonia semplice, ma dall'alto valore simbolico, voluta per celebrare il traguardo della maggiore età, confine tra l'adolescenza e l'età adulta. La Costituzione stabilisce regole e principi fondamentali, conoscerla rende consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri".

All'appuntamento era presente anche il presidente dell'Avis di Pollutri, Claudio Fantacuzzi, che "ha sensibilizzato i ragazzi alla donazione del sangue, gesto importante e di civiltà, che può compiersi in piena consapevolezza dalla maggiore età in poi". Dall'Avis anche un dono per i 17 ragazzi che, l'anno scorso, hanno raggiunto la maggiore età.