La befana vien dal mare sfidando onde e vento teso per portare caramelle ai più piccini

Sfidando il vento teso che spazzava l'arenile e agitava il mare, Vincenzo Di Nunzio e il suo kite surf sono approdati sulla spiaggia di Vasto Marina per distribuire caramelle ai bambini. È lui, il presidente del Flyteam Abruzzo, la befana che ha addolcito l'Epifania 2020 dei più piccini e delle loro famiglie.

Centinaia di persone hanno aspettato volentieri, nonostante il freddo e le folate gelide, l'arrivo della befana.

In condizioni meteo tutt'altro che favorevoli, è stata spettacolare la maestria con cui Di Nunzio ha affrontato le onde e addomesticato il vento, partendo dall'estremità nord del Golfo di Vasto e giungendo, attorno alle 11,45, a riva nella zona del pontile, accolto da applausi e molti cellulari in modalità video. L'attesa al freddo è stata riscaldata da voci e musica natalizia della corale Warm Up, diretta da Alessandro Bronzo.

L'evento è stato organizzato dal consorzio Vivere Vasto Marina, di cui il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha elogiato l'intraprendenza e ringraziato il neo presidente, Piergiorgio Molino, e il suo predecessore, Massimo Di Lorenzo. Il settore eventi del corsorzio che raggruppa una quarantina di commercianti e operatori turistici della riviera è affidato ad Antonio Caruso. Gli esercenti del litorale promettono che questo sarà solo l'inizio.