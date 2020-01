Il Casalbordino riparte nel 2020 con una vittoria. Il San Salvo perde in casa

Casolana - Casalbordino 0-1

Il Casalbordino inizia bene il 2020. La squadra giallorossa, nella sfida odierna giocata in trasferta a Casoli, ha conquistato una vittoria con cui resta al comando della classifica con 10 punti di vantaggio sull'Ovidiana Sulmona. Decisivo il gol di Giuseppe Soria alla mezz'ora del primo tempo. Poi, anche complici le tante assenze, il Casalbordino deve lottare per conservare il vantaggio che nel finale potrebbe essere più sostanzioso quando i giallorossi colpiscono una traversa. Domenica prossima si torna tra le mura amiche per affrontare l'Elicese terza in classifica.

Sconfitta casalinga per il San Salvo che, nelle ultime uscite al Bucci, aveva ottenuto sempre buoni risultati. Dopo una partita in sostanziale equilibrio è Conversano, a metà della ripresa, a mettere a segno il gol che vale tre punti per il Miglianico allenato dal vastese Giuseppe Naccarella. Nel prossimo turno i biancazzurri saranno chiamati ad uno scontro diretto in casa del Fossacesia.

La 19ª giornata

Elicese - Ortona 0-0

Ovidiana Sulmona - Bucchianico 5-2

A.Lanciano - Val di Sangro 2-1

Casolana - Casalbordino 0-1

Fater Angelini - Raiano 5-0

San Giovanni teatino - Fossacesia 1-2

San Salvo - Miglianico 0-1

Scafa Passo Cordone - Villa 2015 2-2

Virtus Ortona - Silvi 1-1

La classifica: 49 Casalbordino; 39 Ovidiana Sulmona; 33 Elicese; 32 ScafaPassoCordone, Miglianico; 30 Silvi, Ortona, Villa 2015; 27 San Salvo; 26 Fater Angelini, Fossacesia; 22 Val di Sangro; 20 Casolana; 16 Bucchianico; 15 San Giovanni Teatino, Raiano; 13 Virtus Ortona; 8 A.Lanciano