A Casalbordino la Befana vola giù dalla Torre Civica con caramelle e dolci per i bambini

Per il terzo anno consecutivo in piazza Umberto a Casalbordino è arrivata la Befana. Le temperature rigide non hanno scoraggiato le tante famiglie arrivate per assistere alla discesa dalla Torre Civica (alta oltre 40 metri) preceduta dallo srotolamento del tricolore.

L'evento a cura della Pro Loco, della protezione civile Madonna dell'Assunta, patrocinata dal Comune, si è avvalsa della collaborazione del Gruppo Speleologico di Gissi che si è occupata delle manovre in altitudine.

Tanta l'emozione per i bambini in piazza ai quali sono stati dolci e caramelle. I Picari hanno allietato il tutto con la suggestiva musica delle loro zampogne.