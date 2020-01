Vasto nel Presepe, domani la premiazione della Natività declinata al vastese

Domani 6 gennaio, ci sarà la giornata conclusiva e la premiazione dei vincitori della Seconda edizione del Concorso/Mostra “Vasto nel presepe”. Tema del concorso è “la Natività declinata al Vastese”. L’evento di Arte presepiale, organizzato dalla Pro Loco “Città del Vasto” in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso, con il Patrocinio del Comune di Vasto e del Consiglio Regionale Abruzzo, è l’ultimo appuntamento che concluderà le iniziative del Cartellone natalizio 2019 della pro loco. La mostra, che è stata aperta al pubblico dal 20 dicembre, terminerà il giorno della Befana alle ore 18 presso la Sala Conferenze della Società Operaia di Vasto con la premiazione dei presepi vincitori.

Tre le sezioni specifiche previste: Sezione A – Negozi con esposizione dei presepi nelle vetrine; Sezione B – Scuole ed Associazioni; Sezione C – Privati ed hobbisti. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e dai direttivi della Pro Loco “Città del Vasto” e della Società Operaia di Mutuo Soccorso per il successo riscontrato quest’anno dal Concorso che ha visto non solo, un’importante crescita di livello artistico dei manufatti presentati, ma, soprattutto, una crescita esponenziale di visitatori che hanno potuto esprimere le loro preferenze.

Molto più articolata è stata quest’anno la mostra che, oltre all’esposizione dei presepi partecipanti, è stata arricchita con la Conferenza sugli “Antichi presepi dell’Abruzzo Citeriore” tenuta dai relatori Giacomo de Crecchio, Paolo Calvano e Luigi Murolo, che hanno ricostruito le realtà artistiche presepiali del nostro territorio tra Lanciano e Vasto.

A completamento del tutto, è stata allestita una mostra con antiche statuine di presepi vastesi settecenteschi di Naglieri e ottocenteschi di Domenico Miscione detto Munzù ed una ricca mostra fotografica dei burattini del prezioso Presepe seicentesco Antinori di Lanciano e del Presepe settecentesco di Vassetta esposto al Museo Civico di Palazzo d’Avalos. A domani quindi la conclusione e la proclamazione dei vincitori 2019. Alla cerimonia, saranno presenti due ospiti e poeti vastesi d’eccezione: Orlando Santoro e Fernando D’Annunzio che, con i loro versi, arricchiranno di elegante vastesità la serata