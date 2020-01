Sette befane scendono su piazza Rossetti per regalare ai bambini sorrisi e caramelle

Le befane atterrano in piazza Rossetti. Sono 7: il primo è il simpaticissimo Sergio Agnellini, poi Michela Cilli - già scesa il 23 dicembre nei panni dell'angelo -, Flavia Aquilano, Patrizia Ciccotosto, Anna Rita Di Marcantonio, Lorena Di Pietrantonio e Patrizia D'Agostino.

Oggi pomeriggio, a partire dalle 15,50, sono scese una alla volta dall'ultimo piano dell'edificio Est degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia, portando gioia e caramelle ai bambini presenti. A curare l'evento, organizzato dal Comune di Vasto, è stata la Asd Natura Abruzzo, con la collaborazione della Parsifal.

L'evento fa il paio con quello dell'8 dicembre, che ha dato il via agli eventi natalizi organizzati dal Comune di Vasto in collaborazione col consorzio Vasto in centro, che raggruppa i commercianti della città antica, e con varie associazioni.

Non è finita, però. Domani la befana si sposterà a Vasto Marina, dove pure arriverà in volo, ma in modo diverso: non sarà una discesa attraverso un cavo d'acciaio; la vecchina che porta i doni ai bambini buoni e il carbone ai cattivi approderà sulla riviera a bordo di un deltaplano. L'iniziativa è organizzata da Vivere Vasto Marina, il consorzio di operatori commerciali e turistici della località balneare.