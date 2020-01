Furioso incendio a Carpineto Sinello, fiamme si avvicinano alle case: paura per i residenti

Ore 19,30 - I vigili del fuoco dei Distaccamenti di Vasto e Lanciano stanno lavorando ormai da un paio d'ore tra per evitare che il fuoco si propaghi fino alla zona abitata, al castello di Policorvo e a un'attività imprenditoriale. L'incendio sta divorando un'ampia area compresa tra le contrade Montagnola e Policorvo. La zona è impervia, ci sono punti in cui è possibile intervenire. Per questo, le squadre stanno concentrando il loro lavoro sul fronte delle abitazioni per respingere le fiamme.

La prima notizia - Un vasto incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Carpineto Sinello.

Le fiamme stanno devastanto un'ampia area di vegetazione tra le contrade Montagnola e Policorvo, arrivando a lambire le case.

Vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto e squadre di protezione civile stanno lottando contro il rogo per evitare che si propaghi pericolosamente fino alla zona abitata.

In aggiornamento