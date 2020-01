Tennis, Giuseppe Checchia vince il 1° Torneo Rodeo Winner

Primo successo dell'anno per Giuseppe Checchia che, ieri, ha conquistato la vittoria nel 1° Torneo Rodeo Winner, riservato ai giocatori di 3ª e 4ª categoria, organizzato dal Circolo Tennis Silvi in collaborazione con il Centro Polisportivo Marina a Città Sant'Angelo.

Checchia, tesserato per la Promo Tennis Vasto e neo classificato 3.2, era testa di serie numero 1 del torneo. In semifinale ha superato 4-1/4-0 Antonio Di Biase e in finale si è imposto 4-0/4-2 con l'atleta di casa Matteo Serano.

Un buon inizio di anno per lui che, già nel 2019, ha ottenuto brillanti affermazioni personali ed è stato protagonista nel campionato di serie C con la squadra della Promo Tennis, categoria confermata dai tennisti vastesi che, a primavera, proveranno a conquistare una nuova salvezza.