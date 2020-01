Musica e voci soavi dei Cantori della Torre accarezzano il nuovo anno

Le Armonie di Capodanno dei Cantori della Torre deliziano il pubblico nella chiesa di San Marco Evangelista a Vasto. Ha riscosso successo il concerto di benvenuto al nuovo anno, organizzato dal coro di cui è presidente Antonio Ottaviano e dall'associazione Madrecultura. Vasto il repertorio in cui si sono cimentati i coristi, diretti diretti dal maestro Paolo Crisante, i soprani Tatiana Vanderlei e Laura Toro, il solista e presentatore Antonio Cardone (vicepresidente dei Cantori della Torre) e i musicisti Michele Taraborrelli (tastiera) e Claudia Manfredi (fisarmonica).

"Concerto bellissimo", commenta entusiasta Gianluca Casciato, presidente dell'associazione Madrecultura. "Bravi i Cantori della Torre, che ci hanno deliziato con i brani del loro repertorio. Un ringraziamento a don Nicola Fioriti, parroco di San Marco Evangelista, per l'ospitalità e a tutti i volontari delle due associazioni, che si sono prodigati per la riuscita di questo evento. I cori polifonici in generale e quelli amatoriali e locali in particolare sono un'altra bella espressione della cultura locale, che va tutelata e valorizzata in maniera decisa. Se vogliamo rilanciarci dal punto di vista corale, dobbiamo osservare e ascoltare la cultura in ogni sua forma. Per questa sfida, Madrecultura c'è".