A Vasto, Vasto Marina e Casalbordino le feste si chiudono con le "Befane volanti"

Ultimi giorni di feste natalizie con gli appuntamenti del fine settimana - ed il prolungamento al lunedì con l'Epifania - che vedranno svolgersi nel territorio diversi eventi. Si moltiplicano gli appuntamenti con le Befane volanti che, in diverse modalità, affascinano gli spettatori.

Si inizia domenica 5 gennaio, alle 15.30, dal centro storico di Vasto con la prima edizione de La discesa della Befana. Più figuranti, così come accaduto in occasione del Volo dell'angelo del 23 dicembre, scenderanno dal terrazzo dell'edificio comunale degli ex palazzi scolastici fin sulla piazza. L'evento è curato dall'associazione Asd Natura Abruzzo con la collaborazione di Parsifal.

Lunedì 6 gennaio primo appuntamento per l'Epifania a Vasto Marina, dove il Consorzio Vivere Vasto Marina ha organizzato "La Befana che viene dal cielo e dal mare". Appuntamento alle 11.30 sulla spiaggia - nella zona del pontile - per uno spettacolare arrivo della Befana curato dal Fly Team Abruzzo.

Sempre il 6 gennaio, ma nel pomeriggio, alle 17, appuntamento a Casalbordino con la terza edizione di "La Befana spicca il volo", organizzato dalla Pro Loco. Saranno i ragazzi del Gruppo Speleologico Gissi, in collaborazione con la protezione civile Madonna dell'Assunta, a scendere dalla torre civica per regalare caramelle ai bambini in piazza Umberto I.