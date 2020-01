Il 5 gennaio la 24ª edizione del "Canto della Pasquetta" a San Salvo

"Resistono le tradizioni nella misura in cui alcuni appassionati e le associazioni continueranno a tramandare la storia e i costumi di una comunità. Si comprende, quindi, l’importanza di essere giunti alla ventiquattresima edizione del Canto della Pasquetta che vede i suoi grandi interpreti negli Amici della Pasquetta a San Salvo coordinati da Nicola Iannace".

Si partirà, come sempre, domenica 5 gennaio alle ore 17 da casa Iannace in via Milano. Il primo canto verrà eseguita al cospetto del parroco di San Nicola Vescovo, don Beniamino Di Renzo, a seguire in piazzetta Europa a casa di Angelo D’Andrilli. Accompagnati dalla Befana con il suo cesto di caramelle e il cigolio di un vecchio aratro trascinato a mano con tanto di stella cometa e una biga trainata da un cavallo si raggiungerà piazza San Vitale dove i musicanti saranno ricevuti da don Raimondo Artese, parroco di San Giuseppe.

Ad accompagnare gli Amici della Pasquetta i musicisti Ergilio Monaco (chitarra), Ivo Balduzzi (fisarmonica) e Fernando Sparvieri (mandolino), figlio del compositore e poeta Evaristo Sparvieri, simbolo della cultura di San Salvo, a cui sarà dedicata la serata. L’allegra compagnia proseguirà, infine, per la pizzeria "Porta della Terra" di Gabriele Ranieri e il bar "Corso Umberto".

La serata si concluderà con le famiglie dei partecipanti al ristorante "Poseidon" a San Salvo Marina.

Nel corso della serata il sindaco Tiziana Magnacca assieme a don Raimondo e don Beniamino consegneranno il ricavato delle offerte raccolte con i calendari degli Amici della Pasquetta a una famiglia bisognosa di San Salvo.