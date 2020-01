I 90 anni di Peppino Catania, decano della stampa vastese

Il 1° gennaio ha compiuto 90 anni Peppino Catania, decano della stampa vastese. Catania è nato nel 1930 a Santo Stefano di Canastra, provincia di Messina. Poi, nel 1943, in pieno tempo di guerra, il trasferimento a Vasto, città entrata nella sua vita e nel suo cuore. Per oltre 60 anni Catania ha narrato le vicende della città sulle pagine di tante testate - la collaborazione più lunga quella con Il Tempo - come ci aveva raccontato in occasione dell'incontro per Le storie della Domenica [LEGGI].

Ieri Catania, che da qualche tempo è all'istituto San Francesco di Vasto Marina, ha ricevuto la visita dei suoi familiari, dei colleghi giornalisti vastesi e degli amministratori di Vasto e San Salvo. Il sindaco di Vasto Francesco Menna gli ha donato una riproduzione del monumento alla Bagnante, il presidente del consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, un attestato di benemerenza per la sua attività giornalistica.

È stata l'occasione per brindare ai suoi 90 anni ricordandone la passione, la professionalità e correttezza che hanno caratterizzato gli anni della sua professione. Un brindisi e il taglio della torta - con l'immagine della sua inseparabile macchina da scrivere - hanno concluso il semplice ma emozionante momento di festa.