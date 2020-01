Dopo 32 anni chiude il bar del Tribunale. E non si sa se riaprirà: proroga troppo breve

Chiude i battenti il bar del palazzo di giustizia di Vasto. E, vista l'incertezza che aleggia attorno al futuro del Tribunale, non sarà facile trovare qualcuno disposto a gestirlo.

La signora Giovina ha deciso di mollare. Era il 1987, quando prese in gestione il locale che si apre sull'atrio piano terra. Sono trascorsi 32 anni in cui ogni giorno lei e la sua collega Concetta hanno trascorso ogni giorno lì, dietro al bancone, a fare un buon caffè per magistrati, avvocati e impiegati che passavano per una sosta veloce a fine udienza o al termine dell'orario di lavoro, ma anche per tanti cittadini che entravano nell'attesa di dover rendere una testimonianza in aula, o di ritorno dagli uffici per una pratica.

"Ho provato a cedere la gestione - racconta Giovina - ma non è stato possibile, perché la scadenza della proroga è troppo vicina". Il 2022. Di fatto, la politica nazionale ha due soli anni per decidere se la sede giudiziaria di Vasto (come quelle di Lanciano, Avezzano e Sulmona, tutti nel limbo delle proroghe post-terremoto) deve restare aperta, o dovrà essere accorpata al Tribunale di Chieti.

A diffondere la notizia della chiusura è stata Angela Pennetta, presidente del comitato civico L'Arcobaleno: "Amara sorpresa al rientro dalle ferie per gli utenti del Tribunale di Vasto: Il bar a chiuso per sempre i battenti", dice la combattiva professionista vastese. "Inaccettabile il ritardo con il quale il Comune ha avviato la procedura per la nuova assegnazione. Enorme problema per gli Avvocati che sono costretti a recarsi fuori dal Tribunale per l’acquisto di marche da bollo e contributi unificati. Alla ripresa delle udienze - prevede l'avvocato - ci sarà molto disagio per tutti i cittadini, che passeranno giornate intere al Tribunale senza nemmeno poter sorbire un caffè".