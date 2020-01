A Casalbordino la Befana "volante" chiude le festività natalizie

Per il terzo anno sarà la Befana "volante" a chiudere le festività natalizie a Casalbordino. Lunedì 6 gennaio l'appuntamento è in piazza Umberto I dove, a partire dalle 17, ci sarà l'evento "La Befana spicca il volo", organizzato dalla Pro Loco di Casalbordino, in collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile di Casalbordino Madonna dell'Assunta e il Gruppo Speleologico di Gissi ed il patrocinio del Comune di Casalbordino.

"La Befana, che porterà dolci e regali, arriverà dal cielo scendendo dalla maestosa Torre Civica alta oltre 40 metri - spiega il presidente della Pro Loco, Nicola Tiberio -. Protagonisti saranno i ragazzi del Gruppo Speleologico di Gissi per un evento suggestivo ed emozionante. Accompagnato da vin brulé, sorprese e tanto divertimento. Allieterà il pomeriggio il gruppo di zampognari Picari Frentani. E in conclusione l'arrivederci al prossimo Babbo Natale".