Il 5 gennaio la seconda edizione della "Tombola Umana" di San Salvo

Torna la Tombola Umana della Pro Loco di San Salvo: l'evento si terrà domenica 5 gennaio nella palestra di via Verdi a partire dalle ore 16.

L'associazione fa sapere che è possibile partecipare sia come semplice giocatore che come figurante impersonando uno dei 90 numeri della tombola (a questi ultimi sarà destinato un piccolo dono).

La tombolata si svolgerà su un tabellone gigante, un quadrato di 8 metri per lato. Quando il numero sarà estratto, il figurante corrispondente andrà a occupare fisicamente la propria casella.

"Numerosi gli accorgimenti studiati e le novità di quest'anno per rendere ancora più divertente il gioco – dicono dalla Pro Loco – Tanti i premi messi in palio offerti dalle attività che hanno aderito all'iniziativa. Chi volesse partecipare alla Tombola Umana come numero vivente può prenotarsi contattando i recapiti indicati. Le cartelle per concorrere al montepremi saranno disponibili e distribuite a breve".

INFO

Pro Loco San Salvo

3495019980 (Maria)

3476263926 (Ifigenia)