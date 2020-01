Tradizione rinnovata: a Vasto Marina il tuffo in mare per salutare il nuovo anno

In 23, questa mattina, sulla spiaggia di Punta Penna, hanno sfidato il freddo per il tuffo in mare con cui, da 8 anni a questa parte, viene salutato l'inizio del nuovo. L'iniziativa, promossa da Rari Nantes in Gurgite Vasto con Lido Miramare, Podistica San Salvo, Podistica Vasto, Atletica Vasto e Runners Casalbordino e animata da Generoso Leonzio, nel corso degli anni raccoglie sempre più partecipanti. E anche questa mattina, oltre ai temerari che si sono tuffati in mare, c'erano i partecipanti alla camminata e alla corsa che ha proceduto il bagno, e tanti amici pronti a immortalare l'evento.

Foto di gruppo, tuffo in mare e immancabile brindisi per dare il benvenuto al 2020 nel segno dell'amicizia e dello sport. E per tutti i "temerari" di Capodanno anche un diploma ricordo per ricordare la giornata.

I partecipanti: Davide Barone, Gabriele Berchicci, Erica Boccardi, Luigi Celenza, Cristina Clissa, Giampaolo Colameo, Salvatore Cuccaro, Nicola De Cinque, Antonio Del Borrello, Lucio Del Forno, Salvatore Del Vecchio, Marco Di Lello, Pierpaolo Giaccio, Orazio Iannantuoni, Generoso Leonzio, Arturo Menna, Domenico Pracilio, Giuseppe Ronzitti (detto Gogò), Silvia Scannella, Carmelo Vincenzo Schiavone, Carmine Tomeo, Emilio Tomeo, Massimo Tosi.