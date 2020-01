Auguri per un felice 2020 dalla redazione di Zonalocale

L'inizio di un nuovo anno è sempre accompagnato da sogni, desideri, auspici.

Nel salutare i dodici mesi del 2019 che viene messo in archivio e nel guardare al 2020 che inizia ognuno avrà qualcosa da ricordare e qualcosa da dimenticare, avrà pensieri cupi, legati alle sofferenze di tempi ancora molto difficili, e uno sguaro di speranza perchè le cose possano cambiare.

Abbiamo lasciato un 2019 in cui vi abbiamo raccontato, come da sette anni a questa parte, ciò che accaduto nel nostro territorio [LE NOTIZIE DEL 2019 - CLICCA QUI] cercando, ogni giorno, di fare della buona informazione. Il nostro impegno, in questo nuovo anno che inizia, è di continuare ad impegnarci costantemente per migliorarci e accompagnare quella crescita sociale tanto auspicata e di cui sono protagonisti tante figure della nostra terra.

A voi, lettori di Zonalocale, a voi, preziosi partner del nostro giornale, a voi, con cui quotidianamente ci relazioniamo per poter raccontare nel modo più giusto i fatti del nostro territorio, i nostri più sinceri auguri di un felice nuovo anno.