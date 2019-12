Le aree verdi di San Salvo Marina saranno messe a bando e le palme sostituite

Le palme di San Salvo Marina saranno abbattatute e sostituite con altre piante ancora da valutare. A rivelarlo è stato il sindaco Tiziana Magnacca durante la conferenza stampa di fine anno.

Le cure per gli alberi devastati dal punteruolo rosso si sono rivelate vane e gli esemplari rimasti hanno vistose perdite di rami.

In attesa di una riqualificazione del lungomare – che per ora resta legata ai due milioni di euro circa che dovrebbero arrivare dalla vendita della particella 18 – i prossimi interventi non si limiteranno alle piante, ma riguarderanno, almeno per il loro uso, anche le aree verdi che costeggiando l'isola pedonale del lungomare.

Come ha confermato il primo cittadino, "Saranno messe al bando per potervi svolgere attività ludico-ricreative".

Un progetto, questo, non nuovo nel dibattito politico sansalvese. Già anni fa il Movimento 5 Stelle propose di usare quelle zone verdi per realizzare un'area canina, un baby parking e un'area picnic attrezzata [LEGGI].