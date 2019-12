Con "Palline di Natale" il Tennistavolo Vasto ha salutato in allegria il 2019

Un lungo pomeriggio di sfide, con tanto di torneo misto genitori-figli, ha chiuso il 2019 del Tennistavolo Vasto. L'associazione sportiva vastese per il 5° anno ha organizzato l'appuntamento 'Palline di Natale' che, in questa edizione, ha visto anche la collaborazione della Pro Loco Città del Vasto che ha inserito l'evento nel calendario delle iniziative natalizie. L'obiettivo è quello di "riunire per un pomeriggio intorno ad un tavolo di ping pong, vari appassionati anche estranei alla stessa Associazione ed addirittura alla disciplina sportiva".

In un clima di festa, tra una fetta di panettone e una bibita, tante persone si sono avvicinate al ping pong in una sorta di "open day" informale e divertente. "La manifestazione, che progressivamente sta riscuotendo sempre un maggiore successo di pubblico e partecipanti, ha coinvolto quest’anno insieme genitori e figli per un torneo di doppio famigliare nel quale padri e madri in coppia con figlie e figlie si sono cimentati in una gara coinvolgente e divertente. In alcuni casi le coppie di genitori si sono abbinate a più figli ed in alcuni casi si sono trovate a giocare contro in un clima di grande rilassamento e goliardia".

Soddisfatti i presidenti di Tennistavolo Vasto e Pro Loco per la riuscita dell'iniziativa e lo spirito di collaborazione instaurato. Il presidente della Pro Loco, Mercurio Saraceni ha espresso "il suo apprezzamento per l’iniziativa che avvicina allo sport più generazioni insieme senza le asperità tipiche della componente agonistica ma accomunate puramente dal divertimento nel più sano spirito natalizio".

Il presidente del TT Vasto, Stefano Comparelli, ha colto l'occasione per salutare tutti i partecipanti - tesserati e non - dando appuntamento al 2020 per altre iniziative nel segno del tennistavolo.