A Vasto Marina l’appuntamento con il tuffo in mare per salutare il nuovo anno

Torna anche quest'anno a Vasto l'appuntamento con l'Ecopasseggiata di inizio anno e l'Ecocross del mare, promossi da Rari Nantes in Gurgite Vasto, Lido Miramare, Runners Casalbordino, Podistica San Salvo, Podistica Vasto e Atletica Vasto per salutare il 2020 nel segno dello sport.

Appuntamento alle 11 al Lido Miramare, in via Libeccio a Vasto Marina, per una passeggiata o una corsa di 6 km. - a seconda delle preferenze dei partecipanti - tra pista ciclabile e dune. Al rientro, per i più temerari, il tuffo in mare ormai divenuto una tradizione del Capodanno vastese. Negli anni il numero dei partecipanti a questa iniziativa è cresciuto e, anche domani, saranno in tanti a sfidare il freddo - la temperatura si aggirerà attorno ai 10 gradi - per un rigenerante bagno in mare per iniziare con grinta il nuovo anno.