Vasto Basket: saluta Paul, arriva il croato Jure Brajkovic

Sono giorni di arrivi e partenze in casa Ge.Vi. Vasto Basket. Oggi la società biancorossa interrompe consensualmente il rapporto con Lukasz Marcin Paul. Il giocatore polacco saluta Vasto con 12 presenze in gare ufficiali e 106 punti all'attivo (8.8 di media). "L’atleta, a cui auguriamo un grande futuro, si è sempre contraddistinto per l’impegno e serietà e la separazione consensuale è stata decisa per permettergli di trovare spazi e campionati che di certo merita - spiega in una nota la Vasto Basket -. La società è sicura che Paul avrà molte opportunità e che si ricorderà sempre con stima della nostra città, come accade nelle collaborazioni che si interrompono con reciproca stima".

Una casella nel roster biancorosso è stata subito riempita con l'arrivo del croato Jure Brajkovic, classe 1994 alto 201 cm., che andrà a ricoprire il ruolo nel reparto esterno lasciato scoperto dalla partenza di Andrea Morresi. "L’ala forte nella prima parte di stagione è stato protagonista con la maglia del Lumezzane (la quale ringraziamo per la collaborazione mostrata nei nostri confronti , agenvolando il trasferimento dell’atleta) con la quale ha collezionato 110 pt in 10 match. Ma questa non è l’unica apparizione italiana per Jure, infatti nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della grande cavalcata della Lupa Lecce di coach Di Salvatore dove è stato il secondo miglior rimbalzista del torneo oltre che ad avere una media vicina ai 15 pt a partita", si legge nella presentazione del giocatore.

Brajkovic sarà a disposizione di coach Ambrico dal 2 gennaio, quando riprenderanno gli allenamenti della Vasto Basket. Con arrivi e partenze, sarà Oluic a dover tornare nel cuore dell'area giocando da 5 - ruolo ricoperto già negli anni scorsi - a meno che la società, come annunciato nel comunicato stampa, non decida di "operare anche un nuovo innesto che sarà deciso e valutato dopo le prime gare di ritorno in base alle necessità tecniche e alle opportunità che si presenteranno".