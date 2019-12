Incidente sulla Trignina tra un tir e un’auto. Traffico bloccato, lunghe code

Incidente tra un tir e un'auto sulla Statale 650 "Trignina" in territorio di Dogliola. L'impatto si è verificato davanti all'area di servizio "Il Girasole" dove in passato si sono registrati altri gravi incidenti.

Il traffico è attualmente bloccato in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso. Il bilancio al momento è di almeno un ferito trasportato in ambulanza.

Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria.

In aggiornamento