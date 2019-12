Freddo e neve non fermano il presepe vivente di Carpineto Sinello

Oltre 120 partecipanti ieri hanno sfidato freddo e neve per portare in scena a Carpineto Sinello il presepe vivente che in paese non si teneva da diversi anni. L'evento natalizio organizzato dalla Pro Loco ha animato il centro storico del paese dove sono state ricreate le caratteristiche ambientazioni della Natività.

Le previsioni meteo non proprio ottimali per la giornata di ieri hanno scoraggiato gli organizzatori degli altri eventi simili nel territorio che hanno optato per l'annullamento delle date. La Pro Loco di Carpineto Sinello – che già nei giorni scorsi aveva dovuto ricostruire le ambientazioni distrutte dal vento [LEGGI] – ha invece deciso di confermare l'appuntamento. Il presepe si è così tenuto in un clima tipicamente invernale che finora aveva lasciato spazio a temperature più miti.

Soddisfatto per la riuscita dell'evento il presidente dell'associazione, Giuseppe Mucci; ora, è al vaglio l'ipotesi di ripetere l'appuntamento sabato 5 gennaio.