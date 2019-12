Sasi: "Al lavoro tutto il personale, l’acqua sta tornando. Gravi problemi a Sant’Antonio Abate"

"I tecnici ci assicurano che l'acqua sta tornando nelle zone rimaste non servite finora: nelle vie Pitagora, Conti Ricci, Platone e Alessandrini". Rimangono, invece, "gravi problemi" nella parte alta della città. La Sasi spa non nega le difficoltà, ma cerca di rassicurare i cittadini dopo le proteste per l'emergenza idrica natalizia a Vasto, dove l'acqua manca da quattro giorni nelle case di migliaia di persone.

"Permangono - aggiunge la società gerente il servizio idrico integrato - gravi problemi per la zona di Sant'Antonio Abate e via Cardone, in cui stiamo effettuando le manovre necessarie per convogliare acqua. Abbiamo richiamato sul territorio tutto il personale per cercare di risolvere entro le ore serali tutte le problematiche che ci sono state segnalate".

Tecnici e operai sono stati a lavoro in questi giorni senza risparmiarsi, con la consapevolezza della difficile situazione a cui sono stati e continuano ad essere sottoposti numerosi utenti, stanno operando con la massima serietà e solerzia. Purtroppo - conclude la Sasi - ci sono problemi che hanno bisogno di altri interventi per essere definitivamente risolti.