Saraceni (Pro loco): "Fondi per il Parco delle Lame, accolta la nostra proposta"

"La proposta è diventata realtà", esulta il presidente della Pro loco Città del Vasto, Mercurio Saraceni.

“Esprimiamo - afferma - grande soddisfazione per l’inserimento nel bilancio di previsione della Regione Abruzzo, di una somma congrua a realizzare un impianto di atletica leggera a Vasto. La proposta, lanciata al convegno da noi organizzato il 16 novembre scorso nell’Aula Magna dell’ITSEeT Filippo Palizzi dal titolo: 'L'Impiantistica di atletica e il territorio', alla presenza degli ex atleti del calibro di Sara Simeoni, Giovanni De Benedictis e della nostra Miriam Di Iorio, accolta con favore dall’assessore regionale allo Sport Guido Quintino Liris, è diventata realtà. Il ringraziamento va a tutti coloro che si sono resi promotori di questa iniziativa che va ad arricchire la città di un’opera necessaria per permettere soprattutto alle giovani generazioni, di Vasto, del circondario e dell’intero territorio del vastese, di esprimere il proprio potenziale sportivo”.