Meteo incerto, annullati i presepi viventi nel territorio. Regolarmente in scena quello di Carpineto

Le previsioni meteo non ottimali hanno portato gli organizzatori dei presepi nel territorio ad annullare gli appuntamenti in programma per oggi.

Nulla da fare, quindi, per "Tu scendi dalle stelle" a San Salvo, evento rinviato per la seconda volta. Stesso discorso per il presepe vivente di Lentella (ultimo appuntamento domenica 5 gennaio alle 17), Pollutri (prossima data il 5 gennaio alle 18) e per la rappresentazione della Natività di Miracoli (Casalbordino); in quest'ultimo caso gli organizzatori danno appuntamento al 2020.

Si terrà regolarmente, invece, il presepe vivente di Carpineto Sinello le cui scenografie erano state ricostruite dopo essere state danneggiate dal forte vento; apertura fissata alle 17.

Gli altri appuntamenti in programma nei prossimi giorni: Vasto 1 e 6 gennaio; il 5 gennaio a San Buono.