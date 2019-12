Tubi colabrodo, Zocaro (FI) al presidente della Sasi: "Basterebbe dimettersi"

"Basterebbe dimettersi". Massimiliano Zocaro, coordinatore di Forza Italia a Vasto, chiede a Gianfranco Basterebbe di lasciare la presidenza della Sasi, la società che gestisce acqua potabile, fogne e depurazione in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti.

"Una vergogna immane". Così il rappresentante del partito di Berlusconi definisce i disagi causati in 37 città e paesi negli ultimi due giorni. "Si dice di voler creare brand virtuosi, ma poi non riusciamo nemmeno ad assicurare i servizi essenziali alle persone. Abbiamo condotte corrose e rovinate e non si investe su tecniche di relining delle tubature che consentirebbero di limitare le perdite d'acqua. Nel frattempo, le bollette aumentano senza avere un servizio efficiente. Cari sindaci - è l'appello di Zocaro - revochiamo le concessioni. L'acqua è un bene pubblico, nonché un diritto inalienabile, per cui non può essere considerata una merce".