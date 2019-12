Smargiassi: "Con il nostro emendamento 250mila euro per la pista di atletica a Vasto"

Dalla Regione Abruzzo arriveranno 250mila euro per un impianto di atletica leggera che sia "conforme e a norma con gli standard Coni richiesti per ospitare competizioni ufficiali". È stato infatti approvato l'emendamento al bilancio presentato dal consigliere regionale vastese Pietro Smargiassi. Ieri sera, a palazzo dell'Emiciclio, il consiglio - in una lunga seduta - ha dato l'ok al bilancio di previsione 2020. La questione della pista di atletica a Vasto - di cui si parla da anni - era tornata al centro dell'attenzione in occasione del convegno organizzato dalla Pro Loco di Vasto alla presenza di Sara Simeoni e Giovanni De Benedictis. Già in quella occasione l'assessore regionale Guido Liris aveva dato la disponibilità della regione a dare attenzione alla questione [LEGGI].

Con l'emendamento presentato da Smargiassi vengono stanziati i fondi che potranno essere utilizzati o per la riqualificazione e l'ammodernamento del Parco Muro delle Lame - qualora ci fossero le condizioni per avere un impianto a norma - o per la realizzazione di una nuova struttura. "Grazie al nostro intervento sono stati inseriti i fondi necessari per una pista di atletica leggera nella città di Vasto che rispetti le specifiche Coni - commenta Smargiassi - . Ora, grazie a questo stanziamento, sarà possibile disputare gare ufficiali anche dove non era possibile, permettendo a tanti giovani del nostro territorio di coltivare la passione e la filosofia di una vita sana che si esprime con l'attività sportiva".