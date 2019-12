Scene di vita marinara e tradizioni abruzzesi nel presepe meccanizzato di Michele Cattafesta

Dopo aver ammirato il suo presepe l'anno scorso [LEGGI], anche quest'anno siamo tornati a casa di Michele Cattafesta, appassionato presepista di Vasto che, da 40 anni, realizza con passione le scene della Natività. Con soddisfazione Cattafesta ci ha mostrato la sua creazione, ovviamente differente da quella dell'anno passato, a cui ha lavorato per diverse settimane. Quest'anno una parte importante è stata data alle scene di vita marinara con pescatori, pescatori di pelosi, trabocco, barche e faro. I suoi tanti pezzi meccanizzati vengono modificati anno dopo anno "per renderli funzionali alle scene che ho deciso di rappresentare". Anche quest'anno c'è stato tanto da fare. "Prima ho lavorato in laboratorio per preprare tutti i pezzi, poi ho iniziato ad allestire il tutto".

Tra le novità di quest'anno c'è il personaggio che cuoce gli arrosticini, una tradizione abruzzese che ha conqusitato tanti presepi della nostra Regione. "Cerco di cambiare i personaggi ogni anno - racconta Cattafesta - seguendo la mia grande passione per il presepe". Tanti i familiari e gli amici che raggiungono la sua casa all'Incoronata per poter ammirare il grande presepe. E lui, con le feste che sono ancora nel vivo, già guarda avanti. Ammira la sua creazione e dice: "Sto già pensando al presepe dell'anno prossimo".