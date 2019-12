Regione, Bocchino (Lega): "Centomila euro per mettere in sicurezza l’arena di Vasto"

"Circa 100mila euro", dice Sabrina Bocchino, consigliera regionale della Lega. Soldi che serviranno "per la messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell’Arena alle Grazie di Vasto", annuncia la rappresentante del Carroccio al termine della conferenza stampa in cui Governo regionale e maggioranza di centrodestra hanno spiegato le principali novità contenute nel bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Abruzzo, approvato alle 3 di stanotte in Consiglio regionale.

L'Arena comunale alle Grazie è chiusa dal 2017 [VIDEO].

“Una grande soddisfazione, anche personale - commenta Bocchino - è stata quella di aver visto finanziate entrambe le leggi da me proposte relative al sostegno ai coniugi separati e alle vittime del cyber bullismo. Si tratta di un impegno assunto dalla maggioranza di centrodestra della regione Abruzzo che ha una rilevanza notevole dal punto di vista sociale, perché affronta due problemi che l’evoluzione della nostra società ne ha acuito le criticità. Con queste leggi, entrambe finanziate dal documento economico approvato, poniamo un presidio legislativo a tutela delle posizioni deboli, come quelle dei coniugi separati che vivono un disagio di natura psicologica ed economica, o quelle di soggetti fragili, soprattutto minori, vittime del bullismo in rete, con assistenza socio-sanitaria ed, al tempo stesso, promuovendo il recupero educativo, sociale e psicologico. In bilancio abbiamo previsto numerose altre misure attese da tempo: affrontiamo, tra le altre cose, il problema dei precari della giustizia, riqualifichiamo l’impiantistica sportiva, come ad esempio il finanziamento per la pista di atletica leggera prevista per il Comune di Vasto di 250 mila euro e dedichiamo attenzione e risorse alla riqualificazione dei borghi dei nostri comuni e delle nostre città. Per Vasto abbiamo approvato un finanziamento per la messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell’Arena alle Grazie, che è un luogo di promozione della nostra cultura, delle nostre tradizioni, un luogo che tornerà così ad essere fruibile per ospitare manifestazioni ed eventi. Ma ci sono tanti altri interventi messi in cantiere – conclude Sabrina Bocchino - , attraverso fondi destinati ai nostri Comuni del comprensorio vastese, quelle delle aree interne il cui isolamento ci preoccupa, al fine di agevolarli nei progetti di riqualificazione urbana”.