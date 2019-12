Il 6 gennaio a Vasto Marina la Befana arriverà "dal cielo e dal mare"

Quest'anno anche a Vasto Marina sarà festa nel giorno dell'Epifania. Il Consorzio Vivere Vasto Marina ha infatti organizzato l'arrivo della Befana in maniera "inconsueta". Lunedì 6 gennaio, infatti, alle ore 11.30, sulla spiaggia antistante il pontile, "la Befana arriverà in volo dal cielo e dal mare, in un simpatico spettacolo suggestivo per grandi e piccini. Ed infine si fermerà sulla spiaggia per donare dolciumi, foto e sorrisi allietando la mattinata", annuncia il presidente del Consorzio, Piergiorgio Molino.

"Un ringraziamento particolare al Comune di Vasto ed al Fly Team Abruzzo, il cui motto faremo un po' nostro nella giornata dell'Epifaniaù: Perchè corri quando puoi volare!!! Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo appuntamento".