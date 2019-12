Gli anziani salutano il Sant’Onofrio: "Eravamo qui da decenni". Un anno per i lavori, poi il ritorno

Anche gli ultimi ospiti stanno per andare via. Sono rimasti nell'istituto Sant'Onofrio per il Natale. Erano lì da decenni, qualcuno da oltre quarant'anni. Ma, per loro e per le suore, è solo un arrivederci: la storica casa di riposo per i meno abbienti di Vasto chiude per i necessari lavori di ristrutturazione, che inizieranno dopo la metà di gennaio e dureranno 300 giorni lavorativi. Sciolto il rapporto di lavoro con il personale: chi potrà, andrà in pensione con Quota 100, "agli altri, che purtroppo non hanno la qualifica di operatori socio sanitari, sono stati riconosciuti i contributi", dice la consigliera comunale Maria Molino. Il saluto degli ultimi ospiti che, a breve, lasceranno la struttura e dei rappresentanti delle associazioni Amici di Sant'Onofrio e Lucia Molino.