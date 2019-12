Coro "Le voci del Vastese", doppio concerto a Vasto e San Buono

Doppio concerto nel periodo natalizio per il coro Le voci del Vastese, diretto dal maestro Maria Del Bianco. Il coro, che fa parte dell'associazione Studi Musicali "G.Raimondi" di Scerni, si è esibito sabato 21 dicembre nella chiesa di San Marco evangelista a Vasto e nella chiesa di San Lorenzo a San Buono.

"I brani musicali corali - spiegano dall'associazione musicale - hanno ripercorso un po’ i temi cari al Natale nelle varie versioni in italiano ed in lingua, accompagnati dai giovani musicisti Lorenza Tomeo al flauto, Francesca Fecondo al pianoforte, Angelo Pagano alle percussioni e Sara ed Enrico Panicciari al violino. A condurre la serata è stata Stefania Armeno. Il concerto è stato patrocinato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con Chorus Inside nell’ambulanza del Progetto Not (t) e di Natale".

Due concerti apprezati dal pubblico che ha ricambiato con grande calore. "Si ringraziano i parroci don Nicola e don Angelo per l’ospitalità, e Costanzo D’Angelo per le bellissime foto".