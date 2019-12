"Manca il personale e la struttura ha criticità. A rischio sopravvivenza dell’APC di Vasto"

"Così come previsto nei mesi scorsi l’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto dal prossimo 2 gennaio ridurrà gli orari di apertura al pubblico con la prospettiva che tra qualche mese si giungerà alla chiusura della struttura". L'assessore alla cultura di Vasto, Giuseppe Forte, lancia un allarme sulla situazione dell'Apc di Vasto. "Quella paventata chiusura non sembra interessare più di tanto l’assessore regionale Mauro Febbo il quale, mentre si è affrettato a visitare e contattare le A.P.C. di Sulmona e Lanciano, ha continuato a far finta di ignorare i problemi dell’Agenzia di Vasto rimasta a corto di personale e la cui struttura è ridotta davvero male anche sotto l’aspetto strutturale". Forte, per dare sostanza alla sua nota, ha allegato anche una documentazione fotografica che evidenza lo stato in cui versa la struttura di via Michetti.

"Dal prossimo 1 gennaio - aggiunge Forte - due degli attuali 5 dipendenti dell’A.P.C. di Vasto andranno in pensione ed a seguire, ovvero tra marzo e maggio, altri due attuali dipendenti della Regione Abruzzo seguiranno la stessa strada. Va precisato che l’A.P.C. per oltre 40 anni ha garantito i servizi ai cittadini aprendo le porte al pubblico per cinque giorni la settimana (mattina e pomeriggio) ed in moltissime circostanze anche il sabato e la domenica.

In quei locali hanno studiato migliaia di giovani e meno giovani, in quelle stanze si sono tenuti convegni, seminari, giornate di studio e spettacoli di varia natura. Ora, purtroppo, per il disinteresse generale della Regione Abruzzo la struttura rischia la chiusura giacché sono evidenti i cedimenti strutturali delle scalinate esterne, le infiltrazioni di acqua dai terrazzamenti, le lesioni e gli ammaloramenti dei rivestimenti e delle pavimentazioni. L’auditorium interno è utilizzabile solo in parte. Insomma, una situazione davvero molto critica con gravi problemi di sicurezza".

Forte chiama in causa l'assessore regionale Mauro Febbo chiedendo "un immediato e pronto intervento dell’assessorato alla Cultura della Regione Abruzzo al fine di scongiurare la riduzione degli orari di accesso del pubblico e la chiusura di una struttura così importante per i cittadini di Vasto e del comprensorio".