Pittori vastesi tra Ottocento e Novecento: da oggi la mostra a Palazzo d’Avalos

Si inaugura oggi, alle 17, a Palazzo d’Avalos la mostra “Opere dai Depositi. Pittori Vastesi tra ‘800 e ‘900. Francesco Cardone, Carlo d’Aloisio, Nicola Galante, Filandro Lattanzio”.

"La mostra è dedicata a quattro importanti artisti vastesi, attivi tra la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento, finora conservate nei depositi dei Musei Civici", si legge in una nota diramata dal Comune. "Obiettivo dell’amministrazione comunale e dell’Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali è infatti quello di esporre periodicamente e a rotazione opere provenienti dai depositi organizzando mostre temporanee, agili ma di sicuro impatto, per restituire alla fruizione pubblica, con iniziative cicliche e di durata contenuta, quella parte di patrimonio storico artistico di Palazzo d’Avalos non esposto permanentemente.

La mostra che si avvale dell’organizzazione di Coop Archeologia e Coop Zoe rimarrà in programmazione fino al 31 marzo 2020. L’ingresso è gratuito, i giorni e gli orari di apertura sono martedì, mercoledì, giovedì h 10-12, venerdì h 16-19, sabato, domenica e festivi h 10-13; 16-19. La sala espositiva resterà chiusa a Capodanno".

Info

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo