Futsal Vasto: l’under 17 saluta la Coppa, preziosa vittoria per l’under 19

Campionato nazionale under 19 | Futsal Vasto - Chaminade Campobasso 2-1

Un Futsal Vasto determinato e concentrato ha conquistato una preziosa vittoria nella sfida con il forte Chaminade. Nel primo tempo i molisani fanno la partita ed il punteggio resta in bilico sullo 0-0. Nella ripresa segnano subito i biancorossi con Grosso. Poi, a 4 minuti dalla fine, la squadra di Campobasso trova il gol del pareggio sfruttando il portiere di movimento. Ma, a 30 secondi dal termine, Grosso trova il gol dai 30 metri che permette ai ragazzi di mister Giacomucci di conquistare la vittoria. Dopo la sosta natalizia l'under 19 riprenderà in trasferta in casa della capolista Tombesi Ortona.

Coppa Abruzzo under 17 | Futsal Vasto - Ortona 3-4

Si ferma in semifinale il cammino in Coppa Abruzzo dei ragazzi di mister Porfirio. Sullo 0-0, al 26' del primo tempo, c'è l'espulsione del portiere biancorosso Menna che è la svolta della gara. La punizione che segue l'uscita dal campo dell'estremo difensore porta gli ospiti sull'1-1. Nella ripresa i vastesi sono arrembanti ma il risultato finale è di 4-3 per gli ortonesi. Per i vastesi ci sono un'autorete a favore e due gol di Notarangelo.