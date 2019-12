A Fresagrandinaria "Borgustando" e le opere di 30 artisti in mostra

Sabato 28 dicembre (dalle ore 15.30) a Fresagrandinaria nel nobile palazzo Terpolilli si terrà la mostra collettiva LiberaMente ContemporaneaMente in Arte. Alla mostra hanno aderito 30 artisti affermati abruzzesi e non "e si preannuncia come un evento unico nel suo genere a livello regionale" dicono gli organizzatori della Pro Loco.

In quello che secoli fa era il frantoio annesso a palazzo Terpolilli (edificio realizzato nel 1700), è stato allestito un presepe con sassi in equilibrio impossibile, realizzato dall’artista Cico Stone, "L’opera, unica e irripetibile, si basa sul delicato equilibrio di sassi irregolari che nella loro precaria ma ineffabile posizione rappresentano i personaggi del presepe".

"In questi giorni stanno giungendo altre opere che saranno collocate all’interno del salone centrale del palazzo. La qualità di questi lavori e il messaggio che ciascuna opera rimanda al visitatore rendono questo evento imperdibile".

Sempre sabato 28 dicembre nelle strade del centro storico si terrà l'edizione 2019 dell'evento enogastronomico Borgustando, "una manifestazione ormai di successo, consolidatasi nel tempo, che attira migliaia di persone sia d’estate che d’inverno" conclude la presidente della Pro Loco, Claudia Palmieri.