Torna il presepe vivente di Vasto: il 26 dicembre la prima rappresentazione

È tutto pronto a Vasto per la 21ª edizione del presepe vivente. Si inizia domani, 26 dicembre, con la prima delle rappresentazioni nel centro storico - le altre poi ci saranno il 1° e il 6 gennaio. Ci sarà una novità nel percorso che, quest'anno, inizierà in piazza Marconi per terminare poi a palazzo d'Avalos [LEGGI].

Tante le parrocchie e le associazioni coinvolte con oltre 150 figuranti che animeranno le diverse scene allestite dal Comitato tra i vicoli della città antica. Il percorso sarà aperto dalle 17.30 alle 20.30 e, come ogni anno, permetterà ai visitatori di fare un tuffo nel passato tra le scene di vita quotidiana e le botteghe degli antichi mestieri per culminare nella ricostruzione della capanna di Betlemme dove sarà accolta la Sacra Famiglia.

Le immagini del presepe vivente del 2018.