Il Natale "vastarolo": alla scoperta delle tradizioni con Francescopaolo D’Adamo

Un Natale tutto vastese nel racconto di Francescopaolo D'Adamo. Dal torroncino fatto in casa, la cui ricetta ormai è custodita da poche famiglie, ai tradizionali giochi con le carte, passando per dolci, pietanze, presepi e aneddoti. Una rassegna delle usanze (alcune a rischio estinzione) tramandate di generazione in generazione.