"Happy Xmas" con le note della zampogna di Jacopo Pellicciotti

La zampogna è lo strumento che, più di tutti, crea l'atmosfera del Natale. Come da qualche anno a questa parte, il 25 dicembre è la zampgna di Jacopo Pellicciotti, giovane musicista vastese, ad interpretare un brano per accompagnare questa giornata di festa. Con le immagini di una affascinante alba sul mare, Jacopo ha scelto di suonare il celebre brano di John Lennon, Happy Xmas (War is over), per augurare a tutti voi lettori un Natale di pace e serenità.