Bagno di folla per la bomber Daniela Sabatino a Castiglione Messer Marino

Bagno di folla per la bomber Daniela Sabatino nel suo Alto Vastese. Ieri, la calciatrice di Sassuolo e Nazionale ha raggiunto il palasport di Castiglione Messer Marino dove ha incontrato gli allievi e le allieve delle diverse squadre della scuola calcio "San Michele Arcangelo" e tantissimi cittadini; presenti per la festosa occasione anche i sindaci Felice Magnacca e Luciano Piluso (quest'ultimo di Schiavi d'Abruzzo).

La calciatrice di Castelguidone non si è tirata indietro e ha dispensato sorrisi, foto di rito e autografi per tutti. "Daniela è l'esempio vivente che l'impegno e il sacrificio pagano – ha detto il presidente della scuola calcio don Mario Longo – e che i sogni possono essere realizzati anche partendo dai nostri territori considerati svantaggiati e senza servizi". "Impegnatevi ogni giorno a lavorare sodo e soprattutto a credere nei propri sogni", il consiglio dell'atleta rivolto a calciatori e calciatrici in erba presenti ieri. Presente all'appuntamento anche un'altra calciatrice del territorio, la castiglionese d'origine Melissa Nozzi.

"Grazie a lei per aver dedicato del tempo ai bambini e ragazzi della scuola calcio di Castiglione – ha commentato il sindaco Magnacca – Per noi tutti è stata una grande gioia per i consigli che ha riservato ai piccoli della Asd San Michele arcangelo i quali hanno apprezzato le sue qualità tecniche e umane e a cui le nuove promesse del calcio aspirano a imitare, nella speranza che ciascuno possa conquistare obiettivi e soddisfazioni raggiunte dalla Sabatino. Un grande in bocca al lupo per un futuro della calciatrice Sabatino pieno di soddisfazioni che la ripagano per l’impegno profuso in questi anni".