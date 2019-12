Michela, Francesca e Liliana: i tre angeli scendono su piazza Rossetti. È il buon Natale vastese

La seconda edizione del Volo dell'angelo a Vasto si fa in tre, come le giovanissime Michela Cilli, Francesca Di Criscio e Illiana Milillo. Tre ragazze che, per nulla spaventate dal doversi calare su piazza Rossetti dall'edificio est degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia, planano sui presenti col sorriso e spargendo coriandoli a piene mani.

Per Michela Cilli non è una novità: era stata lei l'angelo della prima edizione.

Per Francesca Di Criscio è la prima volta. Appena atterra in piazza Rossetti, racconta di non aver avuto alcuna paura:

L'ultima a scendere tramite il cavo d'acciaio è Illiana Milillo. Alla fine, è emozionata. Felice dell'esperienza vissuta: