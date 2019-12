Il vento danneggia le capanne del presepe di Carpineto, organizzatori al lavoro: "Data confermata"

Brutta sorpresa per i volontari e i cittadini di Carpineto Sinello che nei giorni scorsi hanno allestito le scenografie per il presepe vivente: le forti raffiche di scirocco delle ultime ore hanno buttato a terra le capanne e gli arredi preparati dagli organizzatori (a San Salvo il presepe vivente in programma per ieri è stato rinviato per lo stesso motivo).

Gli stessi volontari della Pro Loco non si sono arresi e da stamattina sono al lavoro per ripristinare il tutto in vista dell'unica data di apertura, domenica 29 dicembre (dalle ore 17).

Per il piccolo paese si tratta della seconda edizione dopo la prima esperienza di qualche anno fa, il percorso si snoderà nel caratteristico centro storico coinvolgendo circa 150 figuranti tra i quali molti bambini.

"Il forte vento ha causato tanti danni – spiegano a zonalocale.it gli organizzatori – ma non ci fermiamo e il 29 dicembre il presepe vivente si terrà regolarmente".