Il giovane pugile Marco Masciotta chiude il 2019 con una vittoria all’HFC

Grande soddisfazione per Marco Masciotta, atleta della Vasto Ring che, sabato sera, ha conquistato la vittoria nel match disputato al PalaBCC in occasione della seconda edizione di HFC, Histonium Fighting Championship. Masciotta ha combattuto il suo match di pugilato nella categoria 60 kg. youth ottenendo una vittoria per ko tecnico. Il giovane pugile vastese "è uscito dai Campionati italiani di quest'anno con un match difficile da giudicare - commentano il presidente della Vasto Ring Marino Ramundi e il tecnico Maurizio Pandolfi -. È un ragazzi allenato e dai lui, l'anno prossimo, ci aspettiamo grandi risultati".

Per la società sportiva vastese "è stato un 2019 positivo. Abbiamo portato i nostri atleti a partecipare a diversi match in giro per l'Italia, abbiamo avuto due partecipazioni ai campionati italiani e la soddisfazione di aver organizzato una bellissima manifestazione in estate a Vasto Marina".