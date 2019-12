Il comune di Pollutri dona a tutti i suoi alunni delle borracce ecologiche

Le problematiche climatiche e ambientali sono oggi più che mai oggetto importante di riflessione, soprattutto tra i più giovani. Proprio per questo, diverse amministrazioni comunali stanno cercando di alimentare il più possibile le iniziative ecologiche dei più piccoli, ma non solo. Oggi, infatti, in occasione delle festività natalizie, il sindaco di Pollutri Nicola Mario Di Carlo ha voluto donare a tutti gli alunni pollutresi, dalle scuole dell'infanzia a quelli della secondaria di primo grado, 156 borracce in alluminio. L'iniziativa, finalizzata ad abbattere l'uso della plastica, sensibilizzerà i bambini ed i ragazzi alle problematiche ambientali, insieme alle buone pratiche della raccolta differenziata. Le borracce sono state distribuite dal sindaco e dall'amministrazione comunale in occasione degli spettacoli di Natale della scuola dell'infanzia "Luca da Pollutri", della primaria "Alessandro Muzio", della secondaria di primo grado "Dante Alighieri" e della scuola dell'infanzia paritaria "Bambin Gesù". L'iniziativa sta trovando molti consensi tra la popolazione ed i bambini sono proprio i più entusiasti.