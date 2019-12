San Salvo, forte vento causa rinvio del presepe vivente

Presepe vivente rinviato a San Salvo a causa delle avverse condizioni meteo che già avevano condizionato la rievocazione del "Fuoco di San Tommaso".

Il Comune spiega: "L’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso ieri sera dalla Protezione Civile Nazionale, e dopo il confronto tra quanti hanno collaborato alla sua realizzazione, consigliano il rinvio del presepe vivente Tu scendi dalle stelle in programma per oggi nel centro cittadino. Seguiranno comunicazioni per la nuova data della sesta rappresentazione".