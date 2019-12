Luigi Alfieri batte Rauso: "Emozionante vincere nella mia città. Voglio dimostrare ancora tanto"

Secondo incontro tra i professionisti e seconda vittoria. Luigi Alfieri ha iniziato nel miglior modo questa nuova fase della sua carriera pugilistica. Ieri, il giovane atleta vastese, è salito sul ring del PalaBCC in occasione dell'HFC organizzato dalla Sparta Group Academy. Ha affrontato l'esperto campano Giuseppe Rauso e, al termine di sei riprese senza pause, Alfieri ha conquistato la vittoria ai punti. Non è stato un incontro semplice, perchè l'esperienza e lo stile ruvido del suo avversario lo hanno portato lontano dalla "sua" boxe impedendogli di esprimersi al meglio, come da lui riconosciuto a fine match.

Luigi Alfieri combatteva per la prima volta nella sua città ed ha potuto contare su tanti amici e sostenitori sugli spalti del palazzetto a fare il tifo per lui esultando al verdetto finale. Un successo da archiviare presto guardando già al futuro e agli obiettivi da conquistare continuando a lavorare duro, dal punto di vista fisico, con il preparatore Andrea Ialacci, e tecnico, con Domenico Urbano e Alfredo Campitelli.