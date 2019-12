La vittoria di Andrea Trivilini all’HFC: "Per ottenere certi risultati occorre fare sacrifici"

"Sono contento perchè ho riscattato la sconfitta di un anno fa all'HFC". Ha gli occhi colmi di gioia Andrea Trivilini quando scende dal ring del PalaBCC dopo aver battuto ai punti Domenico Deleuterio nel match di kick boxing nella serata dedicata agli sport da combattimento con la seconda edizione di HFC e Fight Clubbing The Reality. Il giovane atleta vastese, allievo di Giuseppe La Verghetta nella Sparta Group Academy, ha disputato un match intenso, dovendo fronteggiare un avversario ostico che non gli ha lasciato un attimo di tregua. Ma, al termine dei round previsti dall'incontro, il verdetto dei giudici è stato chiaro. Vittoria ad Andrea Trivilini salutato dal pubblico di "casa" che lo ha sostenuto per tutto l'incontro.

Il suo 2019 è iniziato in salita, con un infortunio alla mano, ma poi Trivilini ha saputo recuperare al meglio riuscendo a conquistare importanti successi. "Per ottenere certi risultati ci vogliono allenamento e tanto impegno. Lavorando bene poi le soddisfazioni arrivano". Nella serata del PalaBCC ha vissuto l'emozione di salire su un ring importante dove, dopo di lui, sono saliti i migliori atleti d'Italia. "Il sogno è quello di poter arrivare ad essere come loro", ha spiegato Andrea dopo la sua vittoria.