Inaugurata la "casetta dell’acqua" di Fraine, "Ci aiuterà a ridurre la plastica"

È stata inaugurata a Fraine ieri pomeriggio la "casetta dell'acqua". "Un provvedimento utile per abbattere l'uso della plastica anche nel nostro piccolo paese", ha commentato il sindaco Filippo Stampone. Recandosi al distributore dell'acqua e inserendo le monete (o la tessera dell'abbonamento), sarà possibile rifornirsi di acqua naturale o frizzante.

L'occasione è stata utile anche per presentare i due nuovi mezzi acquistati dal Comune: un auto compattatore per la differenziata e una pala-vomere per garantire la viabilità durante le abbondanti nevicate invernali.