Con HFC e il Fight Clubbing The Reality a Vasto protagonisti gli sport da combattimento

È stata una lunga serata dedicata agli sport da combattimento quella andata in scena ieri al PalaBCC di Vasto. Alla seconda edizione di HFC - Histonium Fighting Championship - si è unita la prima tappa di Fight Clubbing The Reality, un reality show dedicato agli sport da combattimento che vede sfidarsi tra di loro i migliori 16 atleti italiani di K1 e Muay Thay. L'appuntamento, organizzato dalla Sparta Group Academy guidata da Giuseppe La Verghetta, si è articolato in diverse fasi a partire dal pomeriggio con match dilettantistici.

Lo spessore tecnico è cresciuto con l'avanzare dei match toccando diverse discipline. Poco dopo le 20 a salire sul ring è stato Luigi Alfieri, impegnato nel suo secondo match da pugile professionista con Giuseppe Rauseo. Il pugile vastese ha vinto l'incontro ai punti [LEGGI E GUARDA LE FOTO] conquistandosi gli applausi del pubblico. Un pubblico che ha sostenuto anche un altro atleta di casa, Andrea Trivilini, che ha vinto il suo incontro con Deleuterio [LEGGI E GUARDA LE FOTO].

È arrivato poi il momento di entrare nel vivo del reality con gli otto incontri di K1 e Muay Thay, aperti dalle note dell'inno di Mameli. Sul ring c'è stata anche l'esibizione dei piccoli Martina La Verghetta e Antonio La Verghetta accompagnati da papà Giuseppe, loro istruttore. I sedici protagonisti - degli oto incontri - sono stati presentati in grande stile dalla giornalista Grazia Di Dio, conduttrice della serata e del reality, insieme al maestro Fabio Siciliani.

Si sono sfidati Fabio Puce con Alessandro Crescenzi, Aldo Cirillo con Zakaria Lamrhari, Tiziano Campus con Andrea Liuzzi, Angelo Leonzio con Claudio Ivaldi, Taras Hnatchuk con Samed Memaj, Martin Meoni, Rebbani Oussama con Francesco Iadanza, Giovanni Spanui con Samuele Minervino. Otto match intensi e combattuti, accompagnati da musica e momenti di intrattenimento che, quanto prima, prenderanno forma nelle puntate del reality in attesa delle prossime tappe di Lecce e Pescara che porteranno alla scelta del vincitore.

Soddisfatti, a fine serata, gli organizzatori della Sparta Group. Per il secondo anno Giuseppe La Verghetta e il suo staff si sono impegnati al massimo per la buona riuscita dell'evento che contribuisce a diffondere, perchè no, il nome di Vasto nel mondo degli sportivi che, per il secondo anno di fila, hanno raggiunto la città per partecipare alla competizione.